Drie doden bij treinontsporing in de Verenigde Staten

Bij een treinontsporing in de Amerikaanse staat Missouri zijn maandag (lokale tijd) zeker drie doden gevallen. Minstens vijftig mensen raakten gewond, twee van hen zijn er ernstig aan toe.

De trein raakte van de rails toen hij tegen een vuilniswagen botste, die een onbewaakte spoorwegovergang kruiste. Twee van de dodelijke slachtoffers zaten in de trein, de derde in de vuilniswagen. Er waren meer dan tweehonderd passagiers aan boord van de trein.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van de stad Mendon, op zo’n 160 kilometer van Kansas City. De trein was onderweg van Los Angeles naar Chicago.

Het is de tweede keer in evenzoveel dagen dat een trein van de nationale spoorwegmaatschappij Amtrak bij een ongeval betrokken is. Zondag botste een trein in de buurt van Brentwood in de staat Californië tegen een personenwagen die een onbewaakte spoorwegovergang overstak.

Ook bij dit ongeval kwamen drie mensen om het leven, allemaal inzittenden van de auto. Twee anderen raakten zwaargewond. Geen van de treinpassagiers raakte gewond.