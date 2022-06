Een arbeider uit de supermarkt is gearresteerd nadat hij Trumpvertrouweling Rudy Giuliani had ‘aangevallen’. Hoewel beelden suggereren dat het om een tik op de rug ging, verkoopt Giuliani het incident op de vooravond van voorverkiezingen als een linkse aanval op conservatief Amerika.

Volgens oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani viel winkelbediende Daniel Gill (39) hem aan in de rug. ‘Het was alsof er een rotsblok tegen mijn rug aan vloog’, beschrijft Giuliani. In andere media zegt hij dat het voelde alsof iemand hem in de rug schoot. ‘Het deed enorm veel pijn’, zegt hij. In verklaringen aan de politie spreekt Giuliani over ‘roodheid, zwellingen en substantiële pijn aan de rug en linkerkant van het lichaam’.

‘Gelukkig ben ik een 78-jarige in topvorm’, voegt hij toe. ‘Anders was ik misschien gevallen en had ik mijn schedel gebroken.’

‘Hoe gaat ie, klootzak’

Tijdens het incident vond er ook een woordenwisseling plaats. In de versie van Giuliani begon de supermarktmedewerker te fulmineren over ‘vrouwen vermoorden’ en gebruikte hij ‘erg vieze scheldwoorden’. ‘Hoe gaat ie, klootzak?’, verduidelijkt de openbaar aanklager.

De verdediging wijst er dan weer op dat de man al vier jaar zonder incidenten in de supermarkt aan de slag is. Hij is bovendien niet bekend bij het gerecht. ‘Hij had niet de intentie om de voormalige burgemeester pijn te doen’, zegt zijn advocaat. Beelden bewijzen volgens de verdediging duidelijk dat het ging om een schouderklopje. En ondanks de verklaringen van Giuliani weigerde die medische hulp na de ‘aanval’.

Gouverneurscampagne

Giuliani linkt het incident aan de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het arrest Roe v. Wade te herzien, waardoor het recht op abortus in elke staat niet langer gegarandeerd is. Giuliani steunt die beslissing openlijk, net als zijn zoon Andrew, die hengelt naar de gouverneursstoel van de staat New York.

Dat was ook de reden voor Giuliani’s bezoek aan de supermarkt. Hij stond er te flyeren om zijn zoon te promoten in de voorverkiezingen van de Republikeinse Partij. ‘Deze aanvallen op conservatief Amerika moeten stoppen’, zegt hij. Daarvoor ziet hij een rol weggelegd voor zijn eigen zoon Andrew. ‘Hij is de enige America First-kandidaat, hij staat voor recht en orde’, zegt Giuliani achteraf in een filmpje waarin hij voor eigen publiek verder ingaat op de feiten.