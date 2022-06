Op beelden van 17 juni hebben het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ­(Inbo) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) zes nieuwe wolven­welpen geteld. Daarmee zijn er op dit ­moment minstens tien wolven in ­Limburg.

Begin mei hadden het ­Inbo en ANB al uit camerabeelden ­afgeleid dat wolvin Noëlla ­opnieuw geworpen had. Om te weten over hoeveel welpen het ging, was het wachten op beelden van de jonge wolven­ zelf.

Op de beelden die het Inbo en het ANB vrijgegeven hebben, zijn drie spelende wolvenwelpen te zien. Ze beschikken ook over beelden waarop ­alle zes welpen te zien zijn, maar die worden voor de veiligheid niet openbaar gemaakt, omdat de omgeving te herkenbaar is, klinkt het bij het Inbo.

Het is niet uitgesloten dat er nog meer nieuwe wolfjes rondlopen, al zouden het er niet spectaculair veel meer zijn. Zes welpen is een gemiddelde worp voor een wolf.