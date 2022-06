Opnieuw meer dan honderd ziekenhuisopnames per dag voor coronavirus

De voorbije zeven dagen zijn er gemiddeld 101,1 covid-patiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 32 procent meer dan een week eerder. Dat blijkt dinsdagochtend uit het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Er liggen nu 1.238 personen met een coronabesmetting in het ziekenhuis. Op intensieve zorg liggen 72 patiënten.

Tussen 18 en 24 juni zijn er gemiddeld 3.826 nieuwe coronabesmettingen per dag vastgesteld. Ook dat zijn er 38 procent meer dan de week ervoor.

In diezelfde periode overleden er gemiddeld 4,4 coronapatiënten per dag (-18 procent). Sinds het begin van de pandemie in België zijn er zo al 31.903 overlijdens toegeschreven aan covid-19.

Dagelijks zijn er ook gemiddeld bijna 13.600 tests uitgevoerd. De positiviteitsgraad bedraagt 29,2 procent.

Het reproductiegetal, dat staat voor de snelheid waarmee het virus zich verspreidt, ligt momenteel op 1,16. Als het cijfer hoger is dan 1, wakkert de pandemie aan.