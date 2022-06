Zeker 46 dode migranten gevonden in vrachtwagen in Texas

In de laadruimte van een vrachtwagen in San Antonio, in de Amerikaanse staat Texas, zijn maandagavond 46 lichamen aangetroffen. Het gaat waarschijnlijk om migranten. Zestien gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Dat melden lokale autoriteiten. Over de nationaliteit van de slachtoffers is officieel nog niets bekendgemaakt, wel is duidelijk dat er onder de gewonden enkele kinderen zijn. De politie heeft drie verdachten opgepakt.

Volgens Amerikaanse media werd de lugubere ontdekking gedaan door iemand die in de buurt aan het werk was. Hij hoorde iemand om hulp roepen en trof vervolgens tientallen lijken en enkele overlevenden in de laadruimte aan. De truck stond naast het spoor geparkeerd, in het zuidwesten van San Antonio.

De lichamen in de laadruimte zouden volgens aanwezige hulpverleners ‘bij aanraking abnormaal heet’ geweest zijn. In San Antonio tikte het kwik vandaag bijna 40 graden aan. In de laadruimte zou geen airconditioning geweest zijn, ook was er geen drinkwater beschikbaar.

San Antonio ligt ongeveer 250 kilometer van de Mexicaanse grens en ligt aan een populaire route voor mensensmokkelaars. De Mexicaanse consul is op weg naar de plek waar de vrachtwagen werd gevonden.

‘De schuld van Biden’

In een tweet geeft de Texaanse gouverneur Greg Abbott president Joe Biden de schuld van het drama. ‘Ze zijn het resultaat van zijn dodelijke opengrenzenbeleid. Ze laten de dodelijke gevolgen zien van zijn weigering om de wet te handhaven’, aldus Abbott.

Het Amerikaanse grensagentschap verwacht dit jaar zo’n 2 miljoen migranten aan te houden aan of nabij de grens. Dat aantal ligt een stuk hoger dan in 2021, toen er een recordaantal van 1,73 miljoen aanhoudingen werd gedaan.

In 2017 kwamen tien migranten om in een oplegger in San Antonio en in 2003 stierven negentien migranten in een vrachtwagen net buiten Victoria, Texas.

In oktober 2019 werd in het Britse Essex een koelwagen gevonden met daarin 39 dode Vietnamese migranten. De container was luchtdicht, waardoor de Vietnamezen tijdens hun reis van Brussel naar Engeland omkwamen door verstikking. Verschillende mensensmokkelaars en hun handlangers hebben in deze zaak inmiddels celstraffen tot 15 jaar gekregen.