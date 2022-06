Kabinetschef Nicole De Moor volgt Sammy Mahdi op als staatssecretaris Asiel en Migratie: ‘Een warme Thatcher’

Nicole De Moor is de nieuwe staatssecretaris voor Asiel & Migratie. Dat heeft kersvers partijvoorzitter Sammy Mahdi bekendgemaakt na de partijraad. Met De Moor kiest Mahdi voor een verrassing. De Moor was Mahdi’s kabinetschef als staatssecretaris en kent de materie dus goed.

Nicole De Moor werd verkozen met zo’n 88 procent op de partijraad van CD&V. Met De Moor kiest Mahdi voor een verrassing, maar ook voor continuïteit. De voormalige eerste opvolger voor het Vlaams Parlement in de kieskring Brussel was namelijk Mahdi’s kabinetschef. Voor haar dienst bij Mahdi werkte ze ook al als migratiespecialiste, maar dan op het kabinet van toenmalig vicepremier Kris Peeters (CD&V). De nieuwe staatssecretaris Asiel en Migratie kent de materie dus door en door.

Nicole De Moor Foto: Twitter

‘Le nouveau cd&v est arrivé’, schrijft Mahdi op Twitter en in een persbericht. Met de keuze voor een onbekend gezicht trekt Mahdi de kaart van vernieuwing, maar achter de schermen heeft zijn opvolger al wat kilometers achter haar naam. ‘Voor een uitdagend departement heb je nood aan stabiliteit en expertise. Maar ook aan vernieuwing’, motiveert Mahdi zijn keuze voor zijn kabinetschef. Op de partijraad geeft hij mee dat ‘ze wel eens omschreven wordt als een warme Thatcher. Streng, maar rechtvaardig’. ‘Met Sammy hadden we iemand die het departement goed heeft geleid, het is goed dat het beleid verdergezet kan worden’, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem instemmend.

De 38-jarige Nicole De Moor werkt al meer dan tien jaar op asiel en migratie. Na haar rechtenstudie begon ze haar loopbaan als juridisch adviseur migratie bij het Kruispunt Migratie-Integratie. Vanaf 2014 zette ze die kennis in op verschillende CD&V-kabinetten. ‘Het is een moeilijk departement, maar ook het allermooiste om vanuit de christendemocratie iets te betekenen’, zegt ze over haar aanstelling. ‘Het gaat over mensen, over samenleven. Ik ben blij dat ik verder aan de slag kan blijven’, klinkt het.

De Moor, afkomstig uit Sint-Gillis-Waas, heeft plannen hebben om van het Brusselse Anderlecht weer naar Oost-Vlaanderen te verhuizen. Dinsdagochtend om 9.30 uur legt ze de eed af bij de koning. Om 10 uur wordt de kersverse staatssecretaris voorgesteld op een persconferentie.