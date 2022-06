Podcast | VRT raakt maar niet uit woelig vaarwater

Wat is dat toch met de VRT? Er gaat geen week voorbij of de openbare omroep komt zélf in het nieuws. En doorgaans niet zo positief. De astronomische bedragen die de VRT betaalt aan sommige schermgezichten, blijven beroering wekken – nu ook in eigen rangen. Daarbovenop kreeg de VRT vorige week speurders over de vloer. Gaan er nog lijken uit de kast vallen? En moet er trouwens niet héél veel bespaard worden aan de Reyerslaan?

Journalist Valerie Droeven | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie en eindredactie Marjan Justaert | Audioproductie en muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.