Minstens drie doden na Russische raketaanval op Oekraïens winkelcentrum

Rusland heeft een winkelcentrum in Krementsjoek gebombardeerd. Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski waren op het moment van de inslag duizend mensen aan het winkelen. Er vielen zeker drie doden en minstens 40 gewonden.

‘Van Rusland valt geen menselijkheid meer te verwachten’, schreef Zelenski op Telegram bij het nieuws dat twee Russische raketten een druk bezocht winkelcentrum in Krementsjoek hebben geraakt. Volgens Zelenski waren er op het moment van de aanval 1.000 mensen aan het winkelen. Er zou sprake zijn van zeker drie doden en minstens 40 gewonden.

Op sociale media is te zien hoe het winkelcentrum in lichterlaaie staat. ‘De brandweer probeert het vuur te doven’, zegt Zelenski nog. Volgens de civiele bescherming zijn 115 brandweerlieden met 20 brandweerwagens ter plaatse. ‘We weten niet hoeveel mensen nog onder het puin liggen’, zei het hoofd van de reddingswerken op lokale televisie.

De gouverneur van de regio noemt de aanval een ‘daad van terreur tegenover burgers’. Hij benadrukt dat er geen militaire doelwitten in de buurt zijn. Rusland ontkent dat het burgers viseert. Vadim Denisenko, een adviseur van Binnenlandse Zaken in Oekraïne, ziet drie mogelijke redenen voor de aanval: paniek zaaien, infrastructuur vernielen of druk zetten op het Westen. Momenteel vindt in Duitsland een G7-top plaats.

De stad Krementsjoek bevindt zich in het centrum van Oekraïne, op zo’n 300 kilometer van Kiev, en herbergt de grootste olieraffinaderij van het land.