Franse grootbank bankiert nu ook via krantenwinkels

De Franse bank BNP Paribas, die al via bankkantoren, postkantoren en online bankiert, voegt daar nu krantenwinkels aan toe. En dat via de betaalkaart Nickel.

BNP Paribas die in België de grootste bank bezit, is nu ook begonnen met bankieren via krantenwinkels. Ze doet dat via het fintechbedrijf Nickel waarvan ze meerderheidsaandeelhouder is. Nickel staat los van BNP Paribas Fortis, maar heeft dezelfde moeder. De bedoeling van Nickel is om mensen te bereiken die tegen beperkte kosten willen bankieren en niet willen aankloppen bij klassieke banken.

Nickel is een debetkaart waarmee internationaal betaald kan worden. BNP Paribas is met Nickel al actief in Frankrijk en Spanje en zal daar nu Portugal en Duitsland aan toevoegen. ‘Onze strategie is om op Europese schaal een betaalbare bankdienst aan te bieden via niet-bankkanalen’, zegt Emmanuel Legras, ceo van Nickel België.

De verdeling van Nickel gebeurt in België uitsluitend via krantenwinkels, die zo een commissie verdienen. Verwacht wordt dat krantenwinkels meer volk over de vloer zullen krijgen, zegt Legras.

Tegen september zou Nickel al verkrijgbaar moeten zijn in 260 krantenwinkels. Bedoeling is om in vijf jaar tijd in circa 1.400 dagbladwinkels actief te zijn. Tegen dan zou Nickel 300.000 klanten moeten tellen.

Laagdrempelig

Waar de kantoren van Bpost al het imago hebben relatief laagdrempelig te zijn, is dat zeker zo voor krantenwinkels. Toch is het niet zo dat via dit kanaal nu van alles kan. De krantenwinkels die de betaalkaart (met zichtrekening) aanbieden, treden op als agent van Nickel. Ze moeten de regels inzake witwassen en het ken-uw-klantprincipe naleven.

In de betrokken krantenwinkels komt een terminal waarmee houders van een Nickel-kaart geld kunnen afhalen. De eerste drie opvragingen per maand zijn gratis. Daarna wordt er telkens 0,50 euro aangerekend. Geld storten kan ook, maar kost 2 procent van het bedrag. Nickel rekent ook een vast, jaarlijks bedrag aan van 20 euro voor zijn betaalkaart. ‘De bedoeling is om die prijs niet te verhogen’, zegt Legras.

Nickel heeft met de beroepsverenigingen van krantenwinkels Prodipresse (Wallonië) en Perstablo (Vlaanderen) een samenwerkingsakkoord afgesloten. In Brussel is dat nog niet het geval.