Op Tiktok en Twitter verschijnen posts die in cryptische termen raad geven aan vrouwen die abortus willen ondergaan, privacyexperts roepen op om menstruatieapps te verwijderen en The Washington Post laat weten hoe je veilig informatie kunt opzoeken zonder ‘een digitaal spoor achter te laten’.

‘Als iemand een lift nodig heeft naar een staat met “veilige campings”, stap dan in, ik rijd.’ Gelijkaardige cryptische posts circuleren op Tiktok sinds de vernietiging van Roe v. Wade. Daarmee willen de Tiktok-gebruikers die in staten wonen waar het recht op abortus nog wordt beschermd, hun huis aanbieden als veilige plek voor vrouwen die geen abortus meer kunnen ondergaan in eigen staat. De posts verschijnen onder de hashtags #wegodowntogether en #ifwegodownthenwegodowntogether en hebben intussen meer dan 20 miljoen views verzameld.

Het Hooggerechtshof heeft afgelopen vrijdag het bijna 50 jaar oude mijlpaalarrest geschrapt dat het grondwettelijke recht op abortus in de Verenigde Staten beschermde. Dat betekent dat individuele staten nu kunnen beslissen of zij abortus willen beperken of verbieden. Volgens het Guttmacher Institute zullen na de uitspraak van het Hooggerechtshof 26 staten ‘abortus zeker of waarschijnlijk verbieden.’

De uitspraak heeft op sociale media een trend in gang gezet waarbij mensen die in staten wonen waar abortus legaal zal blijven, hun huis als ‘veilige plek’ aanbieden. Zo schrijft gebruiker @confidentiallykatie: ‘Ik woon op 90 minuten van de Amerikaanse grens bij Niagara Falls en de wijngaarden. Mijn 4 zussen en ik zouden graag met je mee gaan om “wijn te proeven”.’ ‘Wijn proeven’, ‘kamperen’, ‘er even tussenuit gaan’, ‘familie bezoeken’, en meer codewoorden worden op sociale media gebruikt om abortus te beschrijven. Zo schreef een andere vrouw op Tiktok: ‘Het kampeerseizoen in Pennsylvania is 24 weken’, verwijzend naar het aantal weken van zwangerschap waarin abortus nog legaal is in Pennsylvania.

Privacy

Daarnaast wordt opgeroepen om apps zoals Flo en Clue, die je menstruatiecyclus bijhouden, te verwijderen, omdat appgegevens met derden worden gedeeld. ‘Gebruik pen en papier’, klinkt het op Twitter. De gegevens die u achterlaat, kunnen tegen u worden gebruikt in staten waar hulp bij of het ondergaan van abortus strafbaar is, zeggen juridische deskundigen aan The Wall Street Journal.

‘Een zoekopdracht op Google naar abortuspillen of een sms over het beëindigen van een zwangerschap, kunnen allemaal als ‘bronnen van bewijs’ worden gezien, schrijft The Washington Post in een artikel over ‘alles wat u moeten weten om uw informatie veilig te houden als u op zoek bent naar een abortus’.

‘Als u uw situatie bespreekt, gebruik dan apps voor berichtenverkeer die encryptie gebruiken’, is een van de negen tips die de krant geeft.

‘In sommige gevallen halen politiediensten gegevens uit nummerplaatlezers of gezichtsherkenningssoftwaresystemen die strategisch zijn opgesteld langs staatsgrenzen. Als u reproductieve diensten nodig heeft, kunt u overwegen om alternatieve vervoersmiddelen te nemen in plaats van uw eigen auto’, luidt de laatste tip.