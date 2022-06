Eén dode, tien gewonden en grote ravage door windhoos in Nederland

Een windhoos die over het Zeeuwse Zierikzee is getrokken, heeft maandag een mensenleven geëist. Ongeveer tien mensen zijn gewond geraakt, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Ook is in diverse straten een grote ravage aangericht door de wervelwind. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

Van meerdere panden zijn de daken afgewaaid. Bomen zijn omgewaaid, ruiten gebarsten. De Veiligheidsregio roept mensen op om niet naar de omgeving te komen. ‘Geef hulpdiensten de ruimte en volg aanwijzingen op.’ De Veiligheidsregio spreekt van een windhoos, maar volgens weerbureau Weeronline gaat het om een zwakke tornado. Een tornado is snel ronddraaiende lucht aan de onderkant van een onweerswolk, en is meestal te zien als een soort slurf. Een erg krachtige tornado kan uren duren, maar vaak duren ze niet zo lang.

De kracht van een tornado wordt uitgedrukt in de schaal van Fujita, die loopt van nul voor de lichtste tot vijf voor de zwaarste, en wordt achteraf vastgesteld aan de hand van de schade. Weeronline schat de kracht van de windhoos in Zierikzee voorlopig op hooguit 2, met een snelheid van tussen de 179 en 218 kilometer per uur. Volgens Weeronline komen in Nederland jaarlijks één tot drie tornado’s voor.

Ravage in Zierikzee. Foto: afp