De vakbonden dreigen met nieuwe acties bij Brussels Airlines, omdat de directie van de luchtvaartmaatschappij ‘pas eind augustus weer wil onderhandelen’ over de werkdruk.

Een driedaagse staking bij Brussels Airlines is nog maar enkele dagen afgelopen, of daar duiken al mogelijke nieuwe acties op. De vakbonden zeggen dat ze ‘de sociale vrede in de nabije toekomst niet kunnen garanderen’, omdat de directie van de luchtvaartmaatschappij volgens hen de onderhandelingen over het verlichten van de werkdruk over de zomer wil tillen.

De vakbonden kregen vandaag naar eigen zeggen een voorstel om op 22 augustus opnieuw te onderhandelen. ‘De directie wil de onderhandelingen over de vakantie tillen. Dat is een kaakslag’, zegt Paul Buekenhout van de christelijke vakbond.

‘Dit is het zoveelste manoeuvre om de zomer toch door te komen met de zware werkroosters van het vliegend personeel’, stelt Olivier Van Camp van de socialistische vakbond. ‘Dit is voor ons onaanvaardbaar. Wij eisen oplossingen voor juli, augustus en september.’

Piloten en cabinepersoneel van Brussels Airlines staakten vorige week van donderdag tot en met zaterdag. In totaal moesten 316 vluchten geschrapt worden door de staking, wat impact had op zowat 40.000 passagiers.