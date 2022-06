Belgische architect mag omgeving Notre-Dame hertekenen

De Belgische architect Bas Smets heeft de wedstrijd gewonnen om de omgeving van de Notre-Dame te hertekenen. Dat heeft Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, zonet bekendgemaakt.

Vier teams kregen de opdracht om een ontwerp voor te stellen voor de omgeving van de Notre-Dame. Onder hen ook een team onder leiding van de Brusselse landschapsarchitect Bas Smets. Het gaat om een prestigieuze opdracht. Het gebied rond de kathedraal, waar drie jaar geleden een verwoestende brand woedde, wordt volledig herdacht.

De stad kwam met een stevig pakket eisen. De omgeving moest groener en toegankelijker, de band met de Seine moest beter. Maar de bewegingsruimte voor de architecten was beperkt. De site is voor een groot deel beschermd erfgoed, en een nieuw gebouw werd bij voorbaat uitgesloten.

Alle teams stelden voor om de parking die nu nog onder het plein zit, te transformeren tot een paviljoen. Bas Smets stelde een bescheiden ontwerp voor: twee trappen geven toegang tot een ondergrondse promenade die aansluit op de crypte en de Seine. Vanop de trappen zie je de kathedraal zoals 800 jaar geleden.

Boven de grond speelt de architect met wind, water en schaduw. Zo wordt de stenen omgeving klaargemaakt voor de toekomst, en dat betekent vooral: klaar voor warm en onvoorspelbaar weer. 131 extra bomen zorgen voor schaduw, een dunne waterfilm op het plein moet de gevoelstemperatuur op het plein doen dalen.

Les abords et le parvis de Notre-Dame se transforment. La Seine et la nature ont une place majeure dans le projet de l'équipe de Bas Smets retenu par le jury. Mieux mettre en valeur notre belle cathédrale pour mieux la révéler, dans le respect de son histoire qui nous oblige. pic.twitter.com/giRmoCMYSg — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 27, 2022

50 miljoen euro

De concurrentie, bestaande uit drie Franse teams, was niet min. In het oog sprong het bureau van Michel Desvigne, voor wie Smets zelf nog heeft gewerkt. Desvigne is een van Frankrijks bekendste landschapsarchitecten en werkte samen met het Ierse Grafton Architects, dat de laatste tijd de ene na de andere grote architectuurprijs heeft gewonnen.

Maar ook Smets heeft in Frankrijk ondertussen een stevige reputatie opgebouwd. Samen met sterarchitect Frank Gehry transformeerde hij een oude spoorwegsite in Arles tot een groene oase. Ook in Parijs en Bordeaux haalde hij opdrachten binnen. In eigen land werkt zijn bureau aan plannen voor de Brusselse Noord-Zuidverbinding en aan de heraanleg van de Antwerpse kaaien.

Zodra de restauratie van de kathedraal voltooid is, kunnen de werken aan de omgeving beginnen. De stad mikt daarvoor nog steeds op 2024. Het project wordt geraamd op 50 miljoen euro.