Salah Abdeslam krijgt laatste woord op proces aanslagen Parijs: ‘Ik ben geen moordenaar’

Hoofdverdachte Salah Abdeslam heeft nog een laatste keer gesproken op het proces over de aanslagen in Parijs. ‘Ik ben geen moordenaar’, aldus Abdeslam. Woensdag wordt een uitspraak verwacht.

Salah Abdeslam, de enige overlevende van het terreurcommando dat in november 2015 in Parijs meer dan 130 doden heeft gemaakt, excuseerde zich maandag nog eens aan de nabestaanden van de slachtoffers. Al verklaarde hij er wel bij dat een veroordeling voor moord ‘een onrecht’ zou zijn.

‘Ik spreek met het zwaard van de aanklager tegen mijn nek’, aldus Abdeslam volgens Radio France. ‘Het publiek denkt dat ik met een kalasjnikov op mensen heb geschoten, het denkt dat ik in de Bataclan mensen heb vermoord. Maar dat is niet de waarheid. Ik erken dat ik niet perfect ben, dat ik fouten heb gemaakt, maar ik ben geen moordenaar. Als je me veroordeelt voor moord, bega je een onrecht.’

Na de laatste woorden van Abdeslam schorste assisenvoorzitter Jean-Louis Périès de hoorzitting en trok de jury zich terug voor beraadslaging. Woensdagnamiddag wordt het proces hervat en wordt een uitspraak verwacht, bijna tien maanden nadat het megaproces is begonnen.

Het nationale antiterreurparket van Frankrijk heeft levenslang gevorderd tegen Abdeslam, zonder de mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Die straf wordt zelden opgelegd in Frankrijk.

Tegen Mohamed Abrini, ‘de man met het hoedje’, die de avond van 13 november uiteindelijk niet meedeed en naar België terugkeerde, wordt ook levenslang gevorderd, waarvan 22 jaar zonder de mogelijkheid om vervroegd vrij te komen. Ook tegen twee hooggeplaatste leiders van IS, die vermoedelijk dood zijn en bij verstek werden berecht, is levenslang geëist.