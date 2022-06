Wisselvallige maandag met kans op intense buien in het westen

Het is maandag wisselvallig vanaf het westen met opklaringen en soms intense buien. Dat meldt het KMI. Lokaal is er kans op onweer en hagel, en kunnen er ook windstoten voorkomen tot ongeveer 80 kilometer per uur.

Over het oosten blijft het vooral zwaarbewolkt met in de namiddag kans op buien. Lokaal kan meer dan 10 l/m² regen vallen op een uur tijd, daardoor geldt code geel. In de avond vallen nog enkele buien, maar daarna wordt het droog en helder tot lichtbewolkt. De minima liggen tussen 6 graden in de Ardennen en 12 graden aan zee.

Dinsdag is het vooral voor de middag vaak zonnig. In de namiddag wordt het wisselend bewolkt. Het blijft overal droog en het wordt 19 tot 24 graden. Aan zee steekt in de namiddag een matige zeebries op uit noord tot noordoost.

Woensdag blijft het waarschijnlijk nog droog met zon en enkele wolkenvelden. Het wordt vrij warm met maxima van 21 tot 27 graden bij een zwakke en soms matige zuidelijke of veranderlijke wind. Aan zee steekt er ‘s namiddags opnieuw een zeebries op.

Donderdag bereikt een regen- en buienzone vrij snel ons land vanaf het westen en Frankrijk. In de namiddag en avond volgt er neerslag in het oosten en kan er daar onweer ontstaan. Het wordt niet warmer dan ongeveer 18 graden aan zee, terwijl het kwik in het oosten van het land nog kan oplopen tot 25 graden of zelfs iets meer.

Vrijdag is het wisselend bewolkt en kan er hier en daar nog een bui vallen. Het wordt niet warmer dan 15 tot 21 graden bij een zwakke tot meestal matige westen- tot noordwestenwind.