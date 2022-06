Onder meer de Britse premier Boris Johnson en de Canadese premier Justin Trudeau hebben de spot gedreven met Vladimir Poetin op een bijeenkomst van de G7. ‘Trekken we onze kleren uit? We moeten Poetin laten zien dat we stoerder zijn dan hem’, zei Johnson aan het begin van hun eerste meeting. Waarop Trudeau antwoordde: ‘Zoals Poetin in zijn bloot bovenlijf te paard’.