Japan vraagt 37 miljoen inwoners licht uit te doen

De Japanse regering heeft de inwoners van Tokio en omgeving – in totaal zo’n 37 miljoen mensen – gevraagd om maandag minder elektriciteit te gebruiken. Het land kampt met energieproblemen en de temperaturen schieten er de hoogte in.

Het is zweten en puffen in de regio rond Tokio. In de stad Isesaki, 85 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad, werd het afgelopen weekend 40,2 graden. De hoogste temperatuur ooit gemeten in Japan in juni. En daar blijft het niet bij: volgens de huidige voorspellingen zal het kwik in Tokio de komende week elke dag boven de 34 graden stijgen. En met de temperatuur zal ook de vraag naar stroom – onder meer voor airco’s – toenemen.

En dat is een probleem, aangezien de energieproductie van Japan nog altijd niet op volle toeren draait. In maart werd het noordoosten van het land getroffen door een aardbeving, waardoor een aantal kerncentrales sindsdien de activiteiten heeft moeten stilleggen.

Onnodige lichten

Het ministerie van Economische Zaken, Handel en Industrie verwacht dat de vraag naar stroom maandagnamiddag ‘ernstig’ zal zijn en dat de overtollige productiecapaciteit zal dalen tot 3,7 procent. De regering beschouwt een buffer van drie procent als ‘noodzakelijk’ voor een stabiele stroomvoorziening. ‘En daarom vragen we om vanaf 15 uur (lokale tijd, red.) om drie uur lang alle onnodige lichten uit te doen’, zo luidt het in een persbericht. ‘Om je te beschermen tegen de hitte raden we wel aan om – op de juiste manier – de airconditioning te gebruiken en voldoende te drinken tijdens de warmste uren.’