Couleur Café | Stikstof werkt voor de pogo

Als de pogo niet naar Mozes komt, moet Mozes maar naar de pogo. Dat moet Zwangere Guy gedacht hebben op Couleur Café. Met Stikstof deed hij zijn zweterige best om de vlam in de pan te krijgen.

Als de pogo niet naar Mozes komt, moet Mozes maar naar de pogo. Dat moet Zwangere Guy gedacht hebben op Couleur Café. Met Stikstof deed hij zijn zweterige best om de vlam in de pan te krijgen.

Op de laatste dag van Couleur Café mocht de Brusselse rapcrew van Stikstof thuiskomen onder de bollen van het Atomium. Vooral voor spilfiguur Zwangere Guy was dat het sluitstuk van een fikse omzwerving, want ‘Papa ZG’ was toe aan zijn derde show van het weekend, na solopassages op de openingsdag van Couleur Café en TW Classic.

Niet dat er vermoeidheid in leek te sluipen. Guy gluurde van onder de rand van zijn vissershoedje naar de wei als een hongerig dier. Sparringpartner Jazz Brak paradeerde dan weer over de Main Stage alsof het zijn woonkamer was, trefzeker als vanouds. ‘Op het graf’ van de kersverse plaat Moeras stak het vuur al snel aan de lont, met een Zwangere die de ‘Energuy’ liet vloeien. ‘We gaan niet te lang rond de pot draaien: we zijn gekomen om de wei af te breken’, klonk het van op het podium.

Benzine

Dat leek ook op de agenda van het publiek te staan, wat dan weer ten koste ging van de meer bedachtzame tracks van het Brusselse viertal. Iconische stadsportretten als ‘Gele blokken’ of het zinderende nieuwe ‘Moeras’ komen kleurrijk tot leven in koptelefoons, maar bij het laatste daglicht op het hoofdpodium vervlogen ze als onaangestoken benzine. Kort gezegd: Couleur Café had minder zin in de poëzie van ‘twee Oostblokkers in een Tiguan’ dan in de sloophamer van ‘gijse vieze vuile fucking hoerenzoon’, met de bijhorende loeiharde bassen in ‘Frontal’.

Dat besefte ook Stikstof. Als de pogo niet naar Zwangere Guy komt, komt Zwangere Guy wel naar de pogo, dacht de rapper. Hij organiseerde de moshpit bij ‘Alles kapot’ als een volleerd volksmenner. Toen dat eindelijk lukte speelde Stikstof die track gewoon twee keer. Ook ‘Ambras’ mocht opnieuw zijn opwachting maken. Als je echt gehoord wil worden, mag je niet bang zijn om een tweede keer op dezelfde nagel te kloppen. Stikstof sloeg ‘m in het slot los door de plank.

Stikstof (***), gezien op 26/6 op Couleur Café.