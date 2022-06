Extra miljoenen voor buitengewone scholen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 20 miljoen euro ­extra in het buitengewoon onderwijs om het plaatsgebrek op te vangen. Het probleem nam dit jaar schrijnende proporties aan. Sommige kinderen vonden al twee jaar geen plaats of moesten urenlang op de bus zitten voor een school tientallen kilometers verder.

Na een eerste injectie van 25 miljoen euro komt er nu nog eens 20 miljoen euro ­bovenop. 35 miljoen gaat naar duizend extra stoeltjes. Het geld gaat vooral naar de ­types voor kinderen met een verstandelijke beperking of een emotionele of gedragsstoornis.

De andere 10 miljoen euro gaat naar noodcapaciteit voor komend schooljaar en naar ­extra handen in de klas. Vooral in Antwerpen is de behoefte groot, met 533 kinderen op de wachtlijst. Antwerpen krijgt nu voor ruim 340 plaatsen extra geld. ‘We kunnen niet alle ­noden meteen lenigen, maar we trekken de budgetten op en we zetten zowel in op korte als op langere termijn’, zegt Weyts.

(jvde)