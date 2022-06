Als we denken aan de eerste, grootste en bekendste cryptomunt, dan denken we aan de bitcoin. Ooit hét hebbeding van iedere durfkapitalist, ‘het nieuwe goud’ genoemd, maar vandaag helaas in vrije val. bitcoin-fans van het eerste uur vragen zich af of het nog zin heeft om in crypto te investeren in de toekomst. Is de bitcoin een blijvertje?