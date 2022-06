Lgbti-activisten opgepakt bij verboden pridemars in Istanboel

Meer dan 150 mensen zijn opgepakt in Istanboel nadat ze op straat kwamen om rechten op te eisen voor de lgbti-gemeenschap. Pridevieringen zijn in de Turkse hoofdstad sinds 2014 verboden, officieel vanwege veiligheidsredenen.

In 2014 kwamen in de Turkse hoofdstad Istanboel nog 100.000 mensen samen om pride te vieren en rechten op te eisen voor de lgbti-gemeenschap. Een jaar later werd het evenement echter verboden. Officieel vanwege veiligheidsredenen en om de openbare orde te bewaren. Dat verbod werd jaar na jaar verlengd. Toch komen jaarlijks mensen opnieuw op straat om hun rechten op te eisen. Dat leidde elke keer weer tot opstootjes met de politie en ook dit jaar is het niet anders.

Een groep jonge activisten was samengekomen in de centrumwijk Cihangir met regenboogvlaggen en protestborden. De oproerpolitie, die massaal ter plaatse was, dreef hen kort nadien uiteen en sloot het stadsdeel volledig af. In de straten weerklonk gejengel van inwoners die, uit protest tegen de arrestaties, vanuit hun raam op potten en pannen sloegen. Op beelden is te zien hoe jonge mannen en vrouwen in het nauw worden gedreven, gearresteerd en in busjes worden afgevoerd. Volgens persagentschap AFP werden vier busjes volgeladen met arrestanten, onder wie AFP-persfotograaf Bulent Kilic. Hij werd vorig jaar ook al opgepakt. De organisatoren van de pridebijeenkomst spreken over een honderdtal arrestaties.

De groep manifestanten werd al snel uiteen gedreven door de politie. Foto: AFP

In de wijk Beyoglu, waar verschillende homobars huizen, gold het verbod op pridebijeenkomsten zelfs zeven dagen lang. De manier waarop Turkije zich steeds repressiever opstelt tegenover de lgbti-gemeenschap is tekenend voor de conservatievere koers die premier Recep Erdogan met zijn AK-partij is gaan leiden. Vorig jaar vergeleek Erdogan de lgbti-activisten nog met vandalen. Zijn minister van Binnenlandse Zaken tweette toen dat ‘vier lgbti-perverten’ waren opgepakt omdat ze ‘haat zaaiden’, wat hem een officiële waarschuwing van Twitter opleverde. De eerste pride in Turkije vond in 2003 plaats.