Paard slaat op hol op Garnaalfeesten nadat toerist vingers in neus had gestoken: drie gewonden

Tijdens de druk bijgewoonde Garnaalfeesten in Oostduinkerke vielen zondagavond drie gewonden toen een paard even op hol sloeg. Een toerist zou het paard gepest hebben door de vingers in het neusgat te steken, waardoor het dier wild om zich heen stampte.

Het opvallende incident gebeurde zondagavond rond 18.30 uur ter hoogte van het binnenplein van het visserijmuseum in Oostduinkerke. De festiviteiten liepen op hun einde, maar er was nog veel volk aanwezig op het plein. Ook de grote trekpaarden van de garnaalvissers konden nog worden bewonderd. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk, maar volgens meerdere bronnen zou een toerist een paard op stang hebben gejaagd door zijn vingers in de neusgaten van het dier te stoppen. Het paard schrok daarbij enorm, stampte met de poten, steigerde en sloeg even op hol.

Drie gewonden, twee naar ziekenhuis

Er waren veel hulpdiensten aanwezig die onmiddellijk ingrepen. ‘Enkele brandweermannen die in burger aanwezig waren tijdens de feesten sprongen onmiddellijk recht en konden het dier in bedwang houden’, zegt majoor Kristof Dorné van post Koksijde, die eveneens aanwezig was. ‘Over wat er precies gebeurde, kan ik me niet uitspreken, maar de medische hulpdiensten hebben me even gebrieft. Er zijn drie gewonden waarvan een persoon ter plaatse verzorgd werd en twee anderen die naar het ziekenhuis werden gebracht. Er zijn geen levensbedreigende verwondingen.’

Onder andere het Rode Kruis diende de slachtoffers de eerste zorgen toe, daarna kwamen twee ambulances en een MUG-team toegesneld. Het paard zou tijdens het schrikken een achterwaartse beweging hebben gemaakt en daar mensen op een bank hebben geraakt. Een vrouw raakte daarbij zwaarder gewond en bloedde hevig aan de arm. Ook een tweede vrouw raakte gewond, net als een kind dat lichtgewond raakte.

Betreurenswaardig

Burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche is niet te spreken over de feiten. ‘Volgens de garnaalvisser zou een toerist inderdaad het paard hebben geraakt door de vingers in het neusgat te steken’, zegt hij. ‘Dat is echt betreurenswaardig. Het blijft een dier dat onvoorspelbaar kan reageren en zoiets doe je niet. Gelukkig is dit al bij al goed afgelopen. Maar het is jammer dat zoiets een schaduw werpt op een topeditie van de garnaalfeesten. En we willen bij het begin van de zomer ook nog eens de puntjes op de i zetten. Volgende week is een overleg gepland met de garnaalvissers om dit incident te bespreken en voorvallen in de toekomst te voorkomen. Al blijft het in dit geval natuurlijk de verantwoordelijkheid van de toerist.’