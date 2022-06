Belgian Lions verliezen van Servië en spelen bronzen WK-finale

De 3x3 Lions zijn er niet in geslaagd om de WK-finale te bereiken in ‘hun’ Antwerpen. In de slotfase sloegen de Serviërs, nummer een van de wereld, een kloof. De Belgen verloren uiteindelijk met 12-17, maar spelen nog een wedstrijd voor de bronzen medaille tegen Frankrijk (20.20 uur).

Nick Celis, Thibaut Vervoort, Maxime Depuydt en Bryan De Valck kwamen na de studieronde (5-3 en 5-6) via een energieke Bryan De Valck en een met splijtende drives uitpakkende Maxime Depuydt aan de leiding: 8-10. De Groenplaats ontplofte, maar Servië liet niet begaan en via Dejan ‘Dr. Strange’ Majstorovic ging het naar 12-10. Thibaut Vervoort (0 punten) kwam niet los en de Belgen lukten geen ‘tweepunters’. Servië profiteerde van het zwak momentje van de Belgen en drukten door naar 17-12 winst.

Om 20.20 uur spelen de 3X3 Lions, vorig jaar vierde op de spelen, voor de bronzen medaille tegen de verliezer van de tweede halve finale tussen Frankrijk en Litouwen. ‘Dit doet pijn, maar ons nu opladen en dan focussen voor de bronzen medaille,’ zei Nick Celis. ‘Ons opladen zal niet moeilijk zijn. We kwamen voor een medaille en gaan er vol voor,’ voegde Bryan De Valck er nog aan toe.

Nick Celis gaf voor de camera van Sporza een eerste reactie kort na de match. ‘Ik ben super teleurgesteld, het verschil lijkt groter dan het eigenlijk was. Het is 10-10, dan 12-10 en dan maken we een aanvallende fout en geven ze twee vrijworpen. De match was gespeeld op vijftig seconden van het einde. Die domme fout was een kantelpunt, ja. Dan moet je slimmer zijn, we maken al heel de week domme fouten op beslissende momenten. Als je met nog vijftig seconden te gaan vier of twee punten achter staat… dat is een heel ander verhaal.’

‘Bij momenten was het wel goed, dan pakten ze een time-out en viel het een beetje stil’, zegt Celis. ‘Dan moeten we iets scherper zijn. Het basket was super moeilijk, maar dat weet je als je tegen Servië speelt. Ze duwden ons wat uit hun spel met hun agressiviteit, en dat wisten we. We moesten er meer klaar voor zijn. Nu gaan we zien tegen wie we gaan spelen en een tactisch plannetje maken. We wisten dat we twee kansen hadden op een medaille, nu hebben we er nog één. Op voorhand durfde ik niet te dromen van goud, brons is mooi. We zijn frisser dan de vorige keer, dus we geloven er echt in. Brons zou zeker een hoogtepunt zijn.’