Tim Merlier kroont zich voor tweede keer tot Belgisch kampioen

In een zonnig Middelkerke heeft Tim Merlier het Belgisch kampioenschap wielrennen gewonnen. Hij sprintte nipt sneller dan Jordi Meeus en Jasper Philipsen. ‘Ik dacht even dat het gedaan was, maar uiteindelijk kwam alles goed.’

Een Belgisch kampioenschap in Middelkerke: de laatste jaren hebben we het al vaker gezien. De badstad was in 2019 al gastheer voor het BK tijdrijden en begin dit jaar voor het BK veldrijden, nu volgde ook een nationaal kampioenschap op de weg. Wat vooraf al vaststond, was dat Wout van Aert er geen drie op drie van zou maken wat BK’s in Middelkerke betreft. De topfavoriet gaf eerder deze week verstek door een lichte knieblessure en zou de nationale driekleur na een jaar dus zeker afstaan.

Geen Van Aert, wie dan wel? Het biljartvlakke parcours sprak alvast niet in het voordeel van de avonturiers in het Belgische peloton. Een massasprint zou het gaan worden: spek naar de bek van snelle jonkies als Jasper Philipsen, Arnaud De Lie, Jordi Meeus en Gerben Thijssen. Maar er waren nog kandidaten genoeg: denk maar aan de eveneens snelle ex-winnaar Tim Merlier of zelfs een renner als Edward Theuns, die vorig jaar nog op een zucht van goud strandde. En wat als het net zoals bij de vrouwen dan toch niet tot een massasprint kwam?

Er waren ondanks het gebrek aan een selectief parcours toch genoeg mooie namen die ongetwijfeld de koers hard zouden proberen maken. Dan denk je spontaan aan kersvers Belgisch kampioen tijdrijden Remco Evenepoel, maar de jongeman uit Schepdaal hield zich koest in de beginfase. Andere bekende namen deden dat niet: een groep van 14 renners koos het ruime sop.

Peloton in twee

Bij die kopgroep zat Oliver Naesen, de man die bijna dag op dag vijf jaar geleden de Belgische trui pakte. Hij kreeg met onder meer Quinten Hermans, Gianni Vermeersch, Brent Van Moer, Bert Van Lerberghe en Eli Iserbyt enkele bekende en zelfs gevaarlijke namen mee op pad. En ze verzamelden een mooie voorsprong: bij aankomst in de Moeren - bekend en berucht uit Gent-Wevelgem door het waaiergevaar - moest het peloton al een gat van zes minuten dichtrijden.

De passage in de Moeren zette het peloton aan om aan de achterstand te knabbelen. Het tempo ging omhoog en onder invloed van de wind scheurde de grote groep in twee stukken. De meeste favorieten lieten zich niet verrassen, maar met Remco Evenepoel was een grote naam wel afwezig. Ook de troepen van Intermarché-Wanty-Gobert hadden de slag gemist en namen hun verantwoordelijkheid, al klom de achterstand op de eerste groep al snel boven de minuut.

Het eerste peloton dichtte intussen aan een razendsnel tempo het gat met de kopgroep, die intussen steeds verder uitgedund werd. Kort voor de samensmelting op het lokale circuit in Middelkerke sloeg het noodlot plots toe voor Alpecin-Fenix: op een rechte weg kwamen uitgerekend Philipsen en Merlier allebei ten val. Het signaal voor onder meer Jasper Stuyven en Yves Lampaert om de sprong naar de kopgroep te proberen maken. Uiteindelijk zouden Merlier en Philipsen wel zonder al te grote problemen terug de aansluiting maken.

Bij de hergroepering voorin was al het overzicht zoek. Lotto-Soudal deed zijn werk voor hun snelle speerpunt Arnaud De Lie, maar er werd slag om slinger gedemarreerd. Onder meer Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck probeerden het, maar de geelhemden van Jumbo-Visma kwamen niet weg. Ook Jens Reynders - u kent hem misschien nog van die solo-aanval in Parijs-Roubaix in april - waaide terug. Sep Vanmarcke had meer succes: de ervaren rot fietste een voorsprong van zo’n 20 seconden bij elkaar. Het tweede peloton met Intermarché-Wanty-Gobert en Evenepoel volgde intussen op meer dan twee minuten.

Elf leiders

Terwijl Vanmarcke solo bleef beuken, ontstond in het achtervolgende groepje een nieuwe scheur. Tien renners maakten de oversteek: Vanmarcke kreeg gezelschap van Jasper Philipsen, Fabio Van den Bossche, Tim Declercq, Pieter Serry, Florian Vermeersch, Jasper Stuyven, Tom Van Asbroeck, Stan Dewulf en Tosh van der Sande. Opvallend: geen Arnaud De Lie. Ook Timothy Dupont, de snelle man van Bingoal - Pauwels Sauces WB en in 2019 nog goed voor zilver, miste de boot.

Met Florian Vermeersch had Lotto-Soudal een mannetje mee in de kopgroep, maar het leed geen twijfel dat Arnaud De Lie de kopman van de nationale loterij was. Toen ook het tweede peloton plots in de voorlaatste lokale ronde nog kwam aansluiten, hadden de roodhemden plots weer heel wat extra renners in steun. Lotto-Soudal draaide daarop het gashendel helemaal open, waarna de voorsprong van de elf leiders zienderogen slonk.

Het elftal werd in de voorlaatste ronde ook een tiental toen de pechduivel opnieuw Jasper Philipsen vond. De gedoodverfde winnaar reed op een heel slecht moment lek en werd ingelopen. Stuyven en Vanmarcke gingen bij het ingaan van de slotronde dan maar in de aanval, hun acht kompanen werden opgeraapt door het peloton.

Vanmarcke en Stuyven bleven moedig doorvechten terwijl de achtervolgende groep tot op een handvol seconden naderde. Op 6 kilometer van de streep was daar plots de onvermijdelijke Remco Evenepoel, die nochtans zo lang in het tweede peloton rondreed. De nationale tijdritkampioen snelde in één ruk naar Stuyven en Vanmarcke, ook Julian Mertens van Sport Vlaanderen-Baloise maakte de sprong.

Evenepoel probeerde nog een tweede keer en kreeg enkele meters, maar Stuyven en Vanmarcke beten op de tanden en dichtten het gaatje. Met een kleine drie kilometer te gaan was het verhaal van het kwartet uit: na alle hectiek was er zo plots weer een (uitgedund) peloton vooraan in de koers. Enkele renners gingen nog tegen de grond, het kwam tot een sprint: daarin bleek Merlier nipt de snelste. Jordi Meeus werd tweede, Philipsen maakte er voor Alpecin-Fenix een dubbel podium van.

‘Ik moest van vrij ver aangaan’, analyseerde Merlier. ‘Dan moest ik even inhouden en kwam ik vroeg in de wind. Ik had niet het gevoel dat ik mijn tweede versnelling had zoals anders, maar ik ben blij dat ik het aangedurfd heb en het heeft geloond.’

‘Even dacht dat ik het gedaan was,’ vertelde de Belgische kampioen achteraf, ‘maar toen het tweede peloton terugkwam, ging ik er weer in geloven. En uiteindelijk kwam alles goed.’

Uitslag:

1) Tim Merlier

2) Jordi Meeus

3) Jasper Philipsen

4) Sasha Weemaes

5) Milan Menten

6) Arnaud De Lie

7) Timothy Dupont

8) Dries Van Gestel

9) Jens Debusschere

10) Daan Soete