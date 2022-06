Prins Charles kreeg 3 miljoen in cash van Qatarese sjeik

Het geld werd overhandigd in een valies en in zakken van een Brits warenhuis, en ging naar de liefdadigheidsstichting van de prins.

Prins Charles had het volste recht om geld te aanvaarden van de Qatarese sjeik en voormalige premier Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani. Zo reageerde Brandon Lewis, minister voor Noord-Ierland, op het nieuws in The Sunday Times dat de prins tussen 2011 en 2015 drie keer een schenking in cash aannam van de sjeik, goed voor omgerekend 3 miljoen euro.

Een keer zat het geld in een koffer, een tweede keer in tassen van het betere warenhuis Fortnum & Mason en de derde keer in een reistas. Het werd overhandigd tijdens ontmoetingen in Clarence House, de residentie van prins Charles. Adviseurs van de prins namen de taak op zich om het cash geld na te tellen.

De Qatarese sjeik en voormalige premier Hamad bin Jassim in 2012. Foto: isopix

In een reactie op het nieuws zei een woordvoerder van Clarence House dat ‘de donaties van sjeik Hamad bin Jassim onmiddellijk doorgestort werden naar een van de liefdadigheidsorganisaties, die ons verzekerde dat alle procedures correct werden gevolgd’. Die organisatie was het Prince of Wales’s Charitable Fund, dat liet weten dat er een onderzoek naar de donor plaatsvond en dat een audit van de schenking een positief resultaat opleverde.

The Sunday Times merkt zelf op dat niets erop wijst dat de schenkingen illegaal verliepen. Toch komt het nieuws ongelegen voor de prins. De Britse politie maakte eerder dit jaar bekend dat ze uitzoekt of donaties aan een stichting van prins Charles werden beloond met koninklijke onderscheidingen en het ondersteunen van de naturalisatieaanvraag van een Saudische zakenman. Het onderzoek komt er nadat de politie in september 2021 een brief met bezwarende elementen in handen had gekregen. Clarence House reageerde daarop dat de prins niet op de hoogte was van mogelijke praktijken in die zin, waarbij zijn voormalige rechterhand Michael Fawcett betrokken zou zijn geweest.