In Sint-Amandsberg, in Gent, is zaterdagmiddag een nieuw wereldrecord neergezet. 298 mensen sprongen er tegelijkertijd, en op min of meer dezelfde manier, het water in. Een vertegenwoordiger van Guinness World Records was ter plaatse om alles nauwgezet op te volgen. De recordpoging vond plaats in Lago Rozebroeken, dat dit weekend zijn tienjarig bestaan viert.