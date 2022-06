Staking bij Brussels Airlines voorbij: uiteindelijk 316 vluchten geschrapt

Bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines zijn de activiteiten zondag opnieuw hernomen na de driedaagse stakingsactie. In totaal zijn 316 vluchten geschrapt moeten worden, met een impact op zowat 40.000 passagiers, volgens woordvoerster Maaike Andries. De financiële gevolgen van de staking zijn nog niet duidelijk.

Tijdens de driedaagse staking konden amper 217 van de 533 geplande vluchten bij Brussels Airlines wél uitgevoerd worden, slechts zowat 40 procent van het totaal. Het grootste deel van de 40.000 getroffen passagiers is wel nog kunnen vertrekken naar hun bestemmingen dankzij omboekingen. Een klein aantal getroffen passagiers vertrekt vandaag, waardoor de vluchten zondag erg vol zullen zitten. Ook de komende dagen zou dat nog het geval zijn.

De piloten en het cabinepersoneel van Brussels Airlines waren donderdag voor de tweede keer in zeven maanden tijd een stakingsactie begonnen, die zaterdagavond afliep. Een eerste actie werd in december gevoerd, met een 24-urenstaking.

Nieuwe financiële klap

Het sociaal conflict bij Brussels Airlines sleept al sinds vorige zomer aan. Het personeel klaagt over hoge werkdruk. Nu het toerisme na corona weer stevig aantrekt, meldt het personeel uitgeput te zijn en vraagt het een verlichting van de werkdruk. Om de werkdruk te verlagen, schrapt de directie deze zomer al 148 vluchten. Maar dat is ‘peanuts’, vindt het personeel. ‘We doen soms 18 vluchten in vier dagen.’ De vakbonden willen dat de vlieg- en rusttijden structureel worden aangepast. Brussels Airlines van haar kant laat weten open te staan om de onderhandelingen met de bonden te hervatten.

• Waarom ook Ryanair niet langer gespaard blijft van stakingen

Wat de precieze financiële impact zal zijn van de staking voor de luchtvaartmaatschappij is volgens de woordvoerster nog niet geweten. Dat zal in de komende dagen en weken duidelijk worden. In volle coronacrisis moest de noodlijdende luchtvaartmaatschappij nog worden gered met een overheidslening van 290 miljoen euro. Nu dreigt dus een nieuwe financiële klap.

Ook staking bij Ryanair

Bij Ryanair duurt de staking van het cabinepersoneel en de piloten nog voort tot zondagavond. Het is al de tweede keer in minder dan drie maanden tijd dat er wordt gestaakt bij Ryanair, nadat het cabinepersoneel eind april al drie dagen het werk had neer­gelegd uit onvrede over de arbeidsvoorwaarden.

Hetzelfde conflict ligt ook nu weer aan de basis van de staking, nadat de onderhandelingen met de vakbonden op vrijdag 18 juni waren afgesprongen. De bonden beschuldigen Ryanair er onder meer van het Belgische ­arbeidsrecht niet te respecteren en loon­fiches onvolledig af te leveren, waardoor werknemers soms niet elke maand het minimumloon uitbetaald krijgen of mensen die ­tijdelijk uitvallen uitkeringen ­missen.