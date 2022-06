Christophe Proost stond tegenover schutter in Oslo: ‘“Ik hoop dat hij me niet raakt”, kon ik alleen maar denken’

Christophe Proost uit Hove (Antwerpen) stond oog in oog met de man die vrijdagnacht twee mensen doodschoot in de Noorse hoofdstad Oslo, en nog eens twintig anderen verwondde. ‘Ik zag hoe hij zijn arm naar ons uitstrekte. Meteen daarna weerklonken er schoten.’ De Noorse politie gaat uit van een terreurdaad. Het veiligheidsniveau in het land is opgetrokken tot het hoogste niveau.