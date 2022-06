TW Classic | Florence + The Machine huppelt blootsvoets The Barn plat

Dan zijn die tegenvallende verkoopcijfers en bijhorende afgelaste festivaldag van Werchter Encore toch nog ergens goed voor: Florence + The Machine en haar fans kregen onderdak in The Barn.

Het was een gedroomde gelegenheid om Florence Welch nog eens een tent te zien veroveren – en hoe. De verkopers van glitters en bloemenkransen hadden alleszins gouden zaken gedaan bij de voorste rijen.

Al bij de start leek Welch in haar lange witte kleed ten hemel opgenomen te worden. ‘Heaven is here’ bracht ze als een blootvoetse, strijdlustige schildmaagd, strijdkreetjes inclusief. In ‘King’ hief ze haar vuist in de lucht, als steun voor de Amerikaanse vrouwen die getroffen worden door de onbegrijpelijke afschaffing van de abortuswetgeving daar. Ze werd bijgestaan door een zeskoppige machine, waarvan vooral de harpist uitgelicht werd. Tijdens ‘What kind of man’ werd elke uithaal van haar gitarist goed uitgelicht met felle spots, terwijl elke dramatische pose van Welch op luid gejuich onthaald werd – en dat waren er wel wat.

Catharsis

Met vijf albums onder haar kleed is Florence uitgegroeid tot een ware hitmachine. Het recente ‘Free’ zat als gegoten tussen oude rocker ‘Kiss with a fist’ en meeklapper ‘Dog days are over’ vanop haar debuut Lungs. In die laatste song moest iedereen z’n gsm wegsteken en meespringen – ook jij, Chokri! Het was een louterend ritueel in een collectief beleefde hoogmis.

Vuist in de lucht, als steun voor Amerikaanse vrouwen. Foto: Koen Bauters

Aan meezingers en collectieve knuffelmomenten geen gebrek in deze knallende set. Aan kippevel ook niet, bijvoorbeeld toen Welch op de balustrade klom en ‘Dream girl evil’ in het gezicht van een fan zong. Haar vreugdetranen liet ze pas na afloop de vrije loop. Tijdens ‘Big god’ dook ze andermaal het publiek in. “It’s a good show when your dress is torn to shreds” merkte Welch na afloop op, en ze zou het publiek nog meermaals met superlatieven bedanken.

Zichtbaar aangedaan

In de intro van haar jongste topsong ‘My love’ klonk haar stem gek genoeg op bandje mee, maar wat later nam ze zelf moeiteloos weer de overhand. Ze liet iedereen door de knieën gaan voor een sitdown (“Let’s ressurect together”) en ontketende wat later een oorverdovend getrappel op de planken vloer. ‘Spectrum’ was ook zonder de beats van Calvin Harris een uitzinnig dansfeest, terwijl ze bij de start van ‘Never let me go’ zichtbaar aangedaan klonk door de overgave van haar publiek.

Nick Cave kreeg van haar een gemeende shout-out, waarna ‘Hunger’ en bisnummers ‘Shake it out’ en ‘Rabbit heart’ kersen op een reeds rijkelijk gevulde taart waren. Onverzadigbaar speelde een tot de nok gevulde Barn die naar binnen. Eat this, Bake Off Vlaanderen.

Florence + The Machine, gezien op TW Classic op 25 juni 2022

★★★★★