TW Classic | The Smile heeft aan een grijns genoeg

Wie beter dan muziekgoden Thom Yorke en Jonny Greenwood om het op te nemen tegen neerslachtige weergoden? Yorke had in ieder geval aan een grijns genoeg om de wei mee te nemen op een grillige trip.

Als sleutelfiguren bij Radiohead zorgden Yorke en Greenwood al meermaals voor onvergetelijke momenten op Rock Werchter. De twee torsen in ieder geval genoeg erfenis mee om heel wat nieuwsgierigen te lokken voor nieuwe band The Smile, waarin ze worden bijgestaan door Sons Of Kemet-drummer Tom Skinner.

Strijkstok aan fladeren

In deze bezetting wisselen Yorke en Greenwood elkaar voortdurend af op gitaar en bas, en het was even bevreemdend als amusant om Yorke zichzelf te zien uitleven op z’n basgitaar. The Smile is dansmuziek voor introverten vol herkenningspunten voor wie vertrouwd is met de discografie van Radiohead. Het op akoestische gitaar gebrachte ‘Free in the knowledge’ katapulteerde je zo terug naar de grootste meezingmomenten van Radiohead, terwijl ‘A hairdryer’ probleemloos op Hail to the thief had kunnen staan. Inclusief de typische trekjes van Yorke en Greenwood die een strijkstok aan flarden trok op z’n gitaar.

Foto: Koen Bauters

Tussen de buien door verloor The Smile soms de grip op de massa, al deed Yorke z’n uiterste best om de aandacht vast te houden. Tijdens de intro van ‘We don’t know what tomorrow brings’ stond hij te springen achter z’n synthesizer, in ‘Skirting on the surface’ toverde hij zowaar handjes in de lucht. Er kon zelfs een lachje af. Het hoogtepunt van deze show kwam net daarna in de vorm van het groovy ‘The smoke’ en een rauw ‘You will never work in television’. Het beeld van een dansende Yorke terwijl z’n kompaan voorovergebogen tekeer ging op z’n basgitaar, is nu al memorabel.

Koppig

‘Prachtig in zijn genre’ vatte Stijn Van De Voorde het ooit samen in een voorstelling, en die stelling gold zeker voor The Smile. Hoekig en ongrijpbaar zoals dat volgens de clichés heet, maar vooral een knap statement van twee levende legendes die op TW Classic koppig wegbleven van publiek paaien en greatest hits, en daarin gesteund werden door een publiek dat even koppig weigerde om drogere oorden op te zoeken.

The Smile, gezien op TW Classic op 25 juni 2022

****