Sammy Mahdi (CD&V) werd verkozen met bijna 97 procent van de stemmen als nieuwe voorzitter van de christendemocratische partij. Op de CD&V-familiedag zet hij meteen een nieuwe lijn uit.

Het duurt even voor iemand raak schiet, maar dan is het toch aftredend staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) die als eerste een basketbal door de ring gooit van de attractie. Even later wordt hij met ...