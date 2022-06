TW Classic | Courtney Barnetts show ging deels verloren voor de massa

Courtney Barnett begon als een briesje aan haar set op het voor haar veel te grote hoofdpodium, al deed ze het op het einde van haar set toch aangenaam rommelen. Dat is het nadeel van een dubbele boeking met Zwangere Guy die op dezelfde tijd The Barn sloopt.

Het jongste album van de Australische singer-songwriter is een ingetogen break-up-plaat die volgde op de breuk met songwriter Jen Cloher - lees er de tekst van ‘Before you gotta go’ maar eens op na. Barnett besefte dat haar rustige nieuwe nummers voornamelijk zouden wegwaaien op de vlakte voor de Main Stage, en dus deed ze er goed aan om vooral te focussen op het meer rockende materiaal van haar uitstekende debuutalbum Sometimes I sit and think, and sometimes I just sit.

Een opvallende verschijning achter haar was Stella Mozgawa in een knalrode jumpsuit. De Warpaint-drumster schreef en producete mee aan Barnetts jongste album, en hier ruilde ze haar drumstokken in voor synthesizer en tamboerijn. Ze was vooral hoorbaar in het nieuwe werk, met een bescheiden synthsolo in ‘Depreston’. In 2018 was dat nog een uiterst meeklapbaar hoogtepunt toen ze de door haar gecureerde editie van het Sonic City-festival in Kortrijk afsloot, op Werchter kwam het minder hard binnen.

Courtney Barnett slaagde er alsnog in de voorste rijen te doen opveren Foto: Koen Bauters

Ziedaar de voornaamste kritiek op deze show, al had Barnett waarschijnlijk niet zelf gekozen voor haar spot op de Main Stage. Vooral de start van haar show, waarin quasi elk nummer uitwaaierde in een jam, ging zo wat verloren voor de massa. Een erfenis van haar vijf jaar oude samenwerking met opperslacker Kurt Vile? Dan liever de stevigere finale met oudjes ‘History eraser’, ‘Pedestrian at best’ en ‘Nobody really cares if you don’t go to the party’ waarin ze er alsnog in slaagde de voorste rijen te doen opveren. Afsluiter ‘Write a list of things to look forward to’ zijn we helaas nu alweer vergeten. Als antwoord op die vraag stond op de bordjes van de voorste rijen overigens vooral The Smile en Nick Cave te lezen.

Courtney Barnett, gezien op TW Classic op 25 juni 2022

***