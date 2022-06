Prinses Elisabeth doopt onderzoeksschip Belgica

Prinses Elisabeth heeft zaterdag het oceanografische onderzoeksschip Belgica officieel gedoopt. De plechtigheid voltrok zich in Gent, de peterstad van de Belgica.

Kort na 16 uur sloeg Prinses Elisabeth een fles stuk tegen de boeg van het wetenschappelijke pronkstuk, dat de komende decennia marien onderzoek zal uitvoeren met geavanceerde technologie. Dankzij het nieuwe schip zullen mariene wetenschappers hun meerdaagse of meerweekse expedities kunnen voortzetten en uitbreiden in Belgische wateren en daarbuiten.

De RV Belgica vertrok in april nog op missie naar de Middellandse Zee, na een eerste bezoek van koning Filip aan het schip. De bouw ervan heeft 54 miljoen euro gekost. Het is uitgerust met de modernste wetenschappelijke apparatuur, zoals een ‘dynamic positioning system’, dat het schip tot op een halve meter nauwkeurig kan laten stilliggen. Dat is een troef bij het nemen van bodemstalen.

Het is ook een stiller schip dan zijn voorganger, wat minder verstoring in zee veroorzaakt, belangrijk voor het bestuderen van zeedieren in zee.

De Belgische staat, vertegenwoordigd door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), is eigenaar van het schip. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) zal in samenwerking met Defensie en een private operator instaan voor het beheer.