Couleur Café | Congolese superster Fally Ipupa strijkt neer in Brussel

Samen met acht zangers/dansers, zeven muzikanten en twee extra vocalisten toonde Fally Ipupa zich vrijdagnacht een van de sterkte headliners die Couleur Café ooit gehad heeft.

Eindelijk stond er nog eens echt groot Congolees orkest op het podium, zonder blazers dus (die je zelden hoort in de rumba en soukous die in Kinshasa de dienst uitmaken) maar met het archetypische krinkelende gitaarwerk en de even herkenbare kletterende drums.

In het eerste deel van de show grepen Fally en zijn orkest terug naar de populaire Congolese muziek uit de tweede helft van de 20ste eeuw, de aanstekelijke combinatie van golvende rumba en opzwepende soukous. Dat betekent lange nummers met weemoedige, in dit geval achtstemmige samenzang, en veel synchrone danspasjes. Fally zelf is ooit begonnen als danser in dat soort orkesten en toont nog altijd graag zijn moves, luidkeels aangemoedigd door een van de ceremoniemeesters, nog zo’n herkenbaar Congolees fenomeen.

Foto: Koen Bauters

Er gebeurde altijd wel iets op het podium, ook met de belichting, even goed uitgekiend als het zang- en danswerk. Het is niet omdat je met zoveel op een podium staat dat er geen orde kan zijn. Fally Ipupa leidt zijn orkest met strakke hand, zoals hij heel zijn carrière professioneel heeft ingericht en zo kon uitgroeien tot een van de grootste Afrikaanse artiesten van zijn generatie.

Autotune als extraatje

Nieuw was de autotune op de stem. Fally gebruikt de techniek niet alleen in de studio maar ook live, en hij komt ermee weg. In de eerste plaats omdat hij zelf zo zuiver zingt natuurlijk. Dan is autotune gewoon een soort make-up, een bepaalde kleur die je meegeeft aan een lied. Voor de rest bleef de rol van de elektronica gelukkig eerder beperkt en ging de zanger voluit voor instrumentale begeleiding.

De vele duizenden Congolese fans zongen de grote hits van Fally op zijn vraag moeiteloos mee. Nog enthousiaster waren de vele vrouwen die op het podium werden geholpen om daar een sensueel dansje uit te voeren met hun idool. Ook een fenomeen dat we herkenden uit de tijd van Papa Wemba, Zaiko Langa-Langa en andere legendarische Congolese orkesten. Naar onze zin duurde het tergend lang voor alle dames de revue waren gepasseerd maar het publiek vond het heerlijk, zeker op de eerste honderden rijen.

Het was de eerste festivaldag na drie jaar en met Fally Ipupa kregen we meteen een memorabele show geserveerd, muzikaal hoogstaand, visueel een feest, internationaal succesvol en toch in hoge mate authentiek. Typisch Couleur Café, quoi.

Fally Ipupa, gezien op Couleur Café op 25 juni 2022

*****