Jongeman (21) gedood door ex-partner van moeder

Een man is zaterdagochtend binnengedrongen in de woning van zijn ex-partner in Merksplas. Hij heeft er de 21-jarige zoon van de vrouw met messteken om het leven gebracht. De verdachte is gearresteerd wegens onder meer moord en gijzeling.

De verdachte, een veertiger, was zaterdagochtend binnengedrongen in de woning van zijn ex-partner aan de Rodenbachstraat in Merksplas. De politie kreeg rond 5.45 uur een oproep over de feiten binnen.

Behalve de ex-partner en haar zoon waren ook haar dochter en de nieuwe vriend van de moeder in de woning aanwezig. De verdachte viel hen aan met een steekwapen, vermoedelijk een mes. De 21-jarige zoon overleefde de aanval niet. Zijn zus, moeder en haar vriend raakten gewond. De dochter en de vriend konden uit de woning wegvluchten en verwittigden de politie.

‘De man hield daarna zijn ex-partner gegijzeld’, zegt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerpse parket. De politie en de speciale eenheden van de federale politie kwamen ter plaatse. ‘Na uren onderhandelen kwam de verdachte naar buiten en kon hij overmeesterd worden’, zegt de parketwoordvoerder. Rond 11.40 uur gaf de verdachte zich aan de politie over.

De veertiger zal zondag worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Hij wordt verdacht van moord, poging tot moord en wederrechtelijke vrijheidsberoving.