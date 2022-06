De Navo-top, die volgende week in Madrid plaatsvindt, staat al lang met rood aangestipt in de agenda van de westerse leiders. De militaire alliantie zou er haar nieuwe strategische concept voor de volgende tien jaar bekendmaken. Maar wat doet de Navo eigenlijk? En hoe is ze ontstaan? Journaliste Sofie Hens legt het uit in bovenstaande video.