Een 23-jarige vrouw is afgelopen nacht rond halfeen om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in Roeselare. Volgens de politie was de 24-jarige bestuurder onder invloed. Hij is ter plaatse gearresteerd.

Volgens getuigen voerde de bestuurder een gevaarlijk manoeuvre uit en reed hij tegen een veel te hoge snelheid de Meensesteenweg in Roeselare in. De 24-jarige man uit Roeselare verloor daarbij volgens de inschatting van de politie de controle over zijn wagen, raakte een verkeersgeleider en reed frontaal de fietsster aan. Het voertuig kwam tegen een paal tot stilstand.

Voor de fietsster, een 23-jarige vrouw uit Roeselare, kon geen hulp meer baten. ‘De bestuurder van het voertuig was onder invloed en is meteen gearresteerd’, verklaarde de politie. Het rijbewijs van de bestuur is 15 dagen ingetrokken. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt de omstandigheden van het ongeval. De bestuurder wordt in de loop van de dag nog verhoord.

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) van Roeselare zegt aangeslagen te zijn door het ongeval. ‘Dit is een drama voor de ouders en de familie. Ik hoop dat er snel meer duidelijkheid komt over de omstandigheden van het ongeval.’ Niettegenstaande het ongeval gaan de plaatselijke koopjes (de ‘Batjes’) door. ‘De winkels gaan vandaag open, maar alles zal natuurlijk wel ingetogener zijn’, zegt de burgemeester.