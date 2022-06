Al zeker negen Amerikaanse staten verbieden abortus

Nu het belangrijke precedent van Roe versus Wade is geschrapt, laten staten er geen gras over groeien om abortus illegaal te maken. Volgens de krant The New York Times zullen ongeveer de helft van de staten het recht op abortus schrappen of beperken.

Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Oklahoma, South Dakota, Utah en Wisconsin. Dat zijn de negen staten die met onmiddellijke ingang abortus illegaal hebben gemaakt. Ze deden dat luttele uren nadat het Amerikaans hooggerechtshof het hoeksteenarrest Roe versus Wade, die het recht op abortus in het land mogelijk maakte, herzag. Wellicht volgen in de komende uren nog andere staten.

De wetgeving in de staten heeft echter wel verschillen. In sommige staten is het verbod absoluut: zelf bij verkrachting en incest kan geen abortus plaatsvinden. In Missouri staan gevangenisstraffen tot 15 jaar op het uitvoeren van abortus, wanneer daar geen medische reden toe is. Elders zijn er celstraffen tot 10 jaar mogelijk.

Met de beslissing van het hooggerechtshof komt abrupt een eind aan vijftig jaar recht op abortus in de Verenigde Staten. Verschillende Europese leiders, maar ook Amerikaans president Joe Biden en Amerikaans vicepresident Kamala Harris, lieten zich al ongerust uit over de herziening. Het hooggerechtshof wordt gedomineerd door erg conservatieve rechters. Ex-president Donald Trump wist binnen het hof sterk zijn stempel te zetten door erg conservatieve rechters aan te stellen.