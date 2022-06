Overal bewolkt en regenachtig

In het westen van het land is het zaterdagochtend overwegend zwaarbewolkt, met plaatselijk wat regen, terwijl het in het oosten droog is met opklaringen. Later op zaterdag wordt het overal wisselend tot zwaarbewolkt met kans op een bui. Dat voorspelt het KMI.

Naar zaterdagavond toe nemen de buien toe en worden ze ook intenser, vooral dan in het centrum. In het westen van het land wordt het dan mogelijk droog. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden.

Zaterdagavond en in het eerste deel van de nacht is het zwaarbewolkt en trekt een onweerachtige neerslagzone vanuit Frankrijk over ons land. Er kan dan langdurig regen vallen, met in het oosten ook kans op enkele onweersbuien. Tijdens deze buien kan er lokaal veel neerslag op korte tijd vallen. In de tweede helft van de nacht wordt het droger met opklaringen in het westen en later ook het centrum.

Een storing zorgt zondag nog voor veel bewolking in het oosten van het land en enkele buien in de loop van de dag. In het centrum en het westen van het land blijft het zo goed als droog met zon en wolken. De maxima liggen tussen 18 à 19 graden in de Ardennen en lokaal 23 graden in het westen van het land.

Maandag wordt het bewolkt met kans op buien, vooral dan in de oostelijke landshelft. In het westen zijn er doorgaans meer opklaringen. De maxima schommelen van 18 tot 23 graden. Op dinsdag is het overwegend droog met zon en wolkenvelden. De temperaturen klimmen tussen 22 en 25 graden. Woensdag blijft het ook droog met zon en wolken. Met een zuidelijke stroming wordt het wel vrij warm met maxima van 26 of 27 graden in het centrum.