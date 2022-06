Zeker twee doden bij schietpartij in homobar in Oslo

In de Noorse hoofdstad Oslo zijn zeker twee doden en veertien gewonden gevallen na een schietpartij in de grootste lgbti-bar van de stad. De schutter is aangehouden.

Van de veertien gewonden verkeren nog drie personen in levensgevaar. Het is nog onduidelijk wat de motieven van de schutter waren. Volgens een lokale journalist begon de man uit het niets te schieten in de London Pub. Een belangrijk verzamelpunt voor de lgbti-gemeenschap. Later vandaag zou er een pride door de stad trekken.

De Noorse premier noemde het schietincident ‘een verschrikkelijk en choquerende aanval op onschuldige mensen’. Hij sprak zijn steun uit voor de lgbti-gemeenschap. ‘Ik sta aan de zijde van lgbti’ers die zich angstig voelen tijdens het rouwen’, aldus de premier.