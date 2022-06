Protest bij het Amerikaanse hooggerechtshof: ‘Het heeft 50 jaar geduurd, maar het recht van het ongeboren kind heeft eindelijk gewonnen’

In een historisch besluit schrapte het Amerikaanse hooggerechtshof vrijdag het landelijk recht op abortus. Door het hele land trokken tienduizenden Amerikanen daarop in protest de straat op. ‘We wisten al weken dat het er aan zat te komen, maar toch sta ik te trillen van woede.’

Tegenstanders van abortus zijn al vanaf het moment dat de uitspraak vrijdag bekend werd sterk in de minderheid bij het hooggerechtshof in Washington D.C., terwijl het aantal voorstanders gedurende de middag flink aanzwelt. Protestmarsen uit verschillende delen van de stad hebben het hooggerechtshof als eindpunt en ook vanuit het nog geen kilometer verder gelegen treinstation wandelt een constante stroom demonstranten richting de mensenmassa.

De politie is in groten getale aanwezig en zeer scherp op het uit elkaar houden van de twee groepen. Een man die tegen een paar vrouwen met antiabortusspandoeken begint te schreeuwen wordt binnen een mum van tijd door agenten tegen de grond gewerkt en afgevoerd. Een tiental demonstranten loopt omringd door politie gehaast een kleine overwinningsronde.

Onneembare vesting

Naast de massale aanwezigheid van politie is het hooggerechtshof zelf omgebouwd tot onneembare vesting. Al wekenlang omringen metershoge zwarte hekken het gebouw, aangevuld door een lint van lagere hekken. Ook de straten eromheen zijn een zigzag-parcours van obstakels en hekwerk. ‘We mogen niet eens in de buurt komen van de mensen die zogenaamd onze mening vertegenwoordigen’, merkt een man droog op. ‘Ze zijn bang van ons.’

Het overgrote deel van de antiabortus demonstranten houdt hun feestje vrij snel voor gezien. ‘Het gevecht is voorbij. Ik hoef hier niet meer te staan’, verzucht een vrouw in tranen. ‘Het heeft vijftig jaar geduurd, maar het recht van het ongeboren kind heeft eindelijk gewonnen.’

De tegenpartij lijkt de uitspraak niet zozeer als een verlies te zien, maar eerder als aansporing om in actie te komen. ‘Vandaag demonstreren we, morgen stemmen we’, staat op een spandoek te lezen en de massa scandeert met de regelmaat van de klok ‘stem ze weg’ en ‘Abort the court’ (aborteer het gerechtshof).

‘Het is tijd dat we wakker worden’

Er worden door meerdere organisaties flyers uitgedeeld waarop staat uitgelegd hoe vrouwen die nu geen toegang meer tot abortus hebben geholpen kunnen worden en op een provisorisch podium aan de voet van het gerechtshof sporen activisten aanwezigen aan tot het delen van informatie op sociale media en het onderwijzen van vrienden en familie. ‘Leg aan je opa en oma uit wat er gaande is. Het is tijd dat we wakker worden’, klinkt het.

‘We wisten al weken dat het er aan zat te komen, maar toch sta ik te trillen van woede’, zegt Jennifer Marcel (23). ‘Het is onvoorstelbaar dat dit anno 2022 kan. We stappen vandaag vijftig jaar terug in de tijd.’

‘Toen ik het nieuws op de radio hoorde heb ik alles uit mijn handen laten vallen en ben ik zo snel mogelijk in de trein gestapt’, vertelt de 34-jarige Gracia Hernandez. Ze heeft er vanuit Philadelphia een reis van zo’n twee uur op zitten. En dat terwijl er in die stad vrijdag ook geprotesteerd wordt. ‘Ik moest hier zijn, voor dit gebouw staan en mijn stem laten horen’, wijst ze richting het gerechtsgebouw. ‘Als ik nu niet duidelijk laat merken dat ik het hier niet mee eens ben, wie weet wat voor rechten ze ons straks allemaal nog meer afnemen.’

De opmerking van Hernandez is tekenend voor de heersende angst onder de voorstanders van abortus. De keuzevrijheid van Amerikaanse vrouwen wordt met deze uitspraak van het hooggerechtshof ingeperkt, wie volgt?