Minstens 5 Republikeinse congresleden vroegen Trump om amnestie

Het gonst al langer van geruchten en aanwijzingen dat Trump in zijn couppoging geholpen werd door een aantal Republikeinse Congresleden.

Donderdag werden in de openbare zitting namen genoemd van Republikeinse congresleden die in januari 2021 – net voor of net na de bestorming van het Capitool – op het Witte Huis hebben gevraagd om een algemene preventieve presidentiële amnestie. Die zou gelden voor alle nog aan het licht komende feiten, maar Trump heeft die verzoeken nooit ingewilligd.

Theoretisch is zo’n verzoek geen schuldbekentenis, maar zoals een commissielid het formuleerde: ‘Je vraagt geen preventief amnestie als je niet denkt dat je een misdrijf hebt gepleegd.’

Vooral Cassidy Hutchinson, de voormalige assistente van Trumps stafchef Mark Meadows, heeft de commissie veel informatie gegeven. Twee andere adviseurs van Trump bevestigen Hutchinsons informatie. Van sommigen beschikt de commissie ook over emails met het verzoek.

Geen verrassingen

De vijf namen zijn geen verrassingen. Mo Brooks uit Alabama is een oude medestander van Trump. Toen die Brooks niet langer steunde in de voorverkiezingen, sloeg Brooks terug met een spectaculaire verklaring: Trump zou zijn hulp gevraagd hebben bij illegale pogingen om Joe Biden zelfs na diens eedaflegging nog uit het Witte Huis te verwijderen.

Louie Gohmert uit Texas, een congresman die geregeld met straatgeweld dreigt, werd door een hele rist aangehouden militieleden na de bestorming van het Capitool, als ‘hun contact in het Congres’ omschreven.

Andy Biggs uit Arizona werd tijdens deze hoorzittingen al genoemd in een illegale rol, en Scott Perry uit Pennsylvania kwam met de omstreden Jeff Clark als minister van Justitie op de proppen. Matt Gaetz uit Florida tenslotte is een hondstrouwe Trumpkloon die ook grossiert in samenzweringstheorieën.

Naast dit kwintet dat Trump expliciet om een algemene amnestie gevraagd heeft, zijn er nog meer Republikeinen – de beruchte Marjorie Taylor Greene, en de justitiespecialist Jim Jordan die naar de lijst gepolst hebben.

Vooral Gohmert en Gaetz behoren met Greene tot wat de politieke pers in Washington ‘the crazy caucus’ noemt – de geflipte fractie.