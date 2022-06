Trump wilde een nobody minister maken, die zijn coupbrief zou ondertekenen

Steeds wanhopiger klampte Donald Trump zich vast aan de macht. Drie dagen vóór 6 januari wilde hij nog de volslagen onbekwame Jeff Clark tot minister benoemen, omdat die wilde meewerken aan een laatste slinkse truc.

Donald Trump is al zijn hele leven gewend om op zijn wenken bediend te worden. Donderdag, op de vijfde openbare hoorzitting van de Capitoolcommissie, bleek beter dan ooit hoe hard het hem frustreert wanneer dat niet gebeurt.

Eerder al verklaarde zijn jarenlange minister van Justitie Bill Barr dat de verhalen over gestolen verkiezingen ‘totale bullshit’ waren. Op 14 december 2020, een maand voor Trumps presidentschap zou eindigen, stapte Barr op. Trump verving hem door Jeffrey A. Rosen, met Richard Donoghue als onderminister, maar ook die dansten niet naar zijn pijpen. Zij waren de kroongetuigen gisteren, en ze schetsten nog scherper het beeld van een wanhopige president die werkelijk tot álles bereid was om aan de macht te blijven.

Kerstavond, Nieuwjaarsavond: privétijd bestond niet in die woelige dagen. Op de gekste momenten belde Trump met een uitzinnig plan of een maffe samenzweringstheorie. Zijn ministers kregen de opdracht de stemmachines in beslag te nemen – dat bleek onmogelijk. Ze moesten uitpluizen of het klopte dat een Italiaanse defensiespecialist een satelliet had ontwikkeld waarmee stemmen voor Trump automatisch in stemmen voor Biden werden omgezet. (Uiteindelijk moest een gegeneerde minister van Defensie dat absurde verhaal zelfs aftoetsen bij de Italiaanse regering.)

‘Een arsenaal aan absurde beweringen’

Donoghue vertelde van een bizar gesprek van 90 minuten met Trump. ‘Een arsenaal aan absurde beweringen had hij, over honderdduizenden valse stemmen hier, en vrachtwagens vol stemmen voor Biden die onderschept waren daar... Ik logenstrafte het ene na het andere, want die verhalen waren al onderzocht en bleken stuk voor stuk verzinsels. Maar hij verweet ons dat we te weinig deden.’ Op een dag vloog Trump uit met de woorden: ‘Ik geloof dat ík het internet een stuk beter volg dan jullie!’

Geloofde Trump werkelijk in die verzinsels, of zocht hij louter naar een excuus voor zijn politieke couppoging? Eind december had Trump een ontmoeting in het Witte Huis met een aantal van zijn meest onvoorwaardelijke fans in het Congres. Hij deed er zijn beklag over het gebrek aan steun. Een dag later bezorgde Scott Perry, congresman uit Pennsylvania, hem de naam Jeff Clark: een jurist die op een lager échelon voor justitie werkte.

Trump zag in Clark de witte raaf die wél alles deed wat hij hem opdroeg. Zo stelde Clark een ontwerpbrief op, die Trump wilde versturen naar de verantwoordelijken voor de kiesverrichtingen in cruciale swing states zoals Georgia. In de brief stond dat het ministerie van Justitie een massa concrete aanwijzingen had van stembusfraude, en dus aanbeval dat de staten een ‘alternatieve’ lijst van kiesmannen zouden opsturen in plaats van de echte.

Trump wist dat deze leugens alleen geloofd zouden worden als ze officieel van Justitie kwamen. Zowel minister Rosen als onderminister Donoghue weigerden echter de brief te tekenen.

Ook toen, volgens Donoghue, Trump letterlijk zei: ‘Je moet niets doen, zeg gewoon dat de verkiezing vervalst is. Dan mag je de rest aan mij en mijn Republikeinse congresmannen overlaten.’ Trump schakelde toen over op dreigen. Hij zei Rosen dat hij diens portefeuille aan Clark zou geven, tenzij hij alsnog de ontwerpbrief ondertekende. Rosen bleef weigeren.

Op zondagnamiddag 3 januari – drie dagen voordat Joe Biden officieel zou bekrachtigd worden in het Capitool – riep Trump in zijn Oval Office alle betrokkenen en adviseurs bijeen. Hij sprak er meteen Rosen toe. ‘Aan jou heb ik niets, maar ik heb iemand die wél gelooft dat de verkiezingen vervalst zijn. Ik zal die maar benoemen zeker?’

Een ‘nobody’

Alle aanwezigen legden Trump in koor uit dat die Jeff Clark een nobody is: een specialist milieurecht met geen énkele ervaring op strafrechtelijk gebied, en dus een aanfluiting aan het hoofd van een justitieapparaat met 115.000 manschappen. Rosen en Donoghue hadden ook een dozijn procureurs-generaal opgebeld met de vraag wat ze zouden doen als Clark minister werd: ze zeiden allemaal dat ze dan ontslag namen.

Donoghue: ‘Iedereen zei hetzelfde: als u een totaal ongekwalificeerde arrivist als Clark aanstelt (die er nota bene bijstond, red), loopt binnen de 48 uren het hele departement leeg en kan het gerecht niet meer functioneren.’ Trump was niet onder de indruk.

Maar hij luisterde wel naar topjurist Steve Engel, die hem al jaren adviseerde. Engel waarschuwde: ‘Na enkele weken alwéér een nieuwe minister benoemen die overduidelijk niet gekwalificeerd is, gaat zich vierkant tegen u keren.’ Toen bond Trump in.

Een uur later, toen Donoghue net thuiskwam, belde Trump hem echter alweer met een andere complotverhaal.

Volgens het (Republikeinse) commissielid Adam Kinzinger is de conclusie duidelijk: ‘Een president die onze republiek wil opofferen om zijn positie te behouden: ik kan me niets lagers voorstellen.’