Belgian Cats niet rechtstreeks naar kwartfinales na nederlaag tegen Polen

De Belgian Cats 3x3 hebben vrijdag in de vooravond hun derde en tevens laatste groepswedstrijd op het WK in Antwerpen nipt met 12-13 verloren van het ervaren Polen

Het was een felbevochten partij, waar de Cats nipt de duimen moesten leggen voor Polen. Daardoor grijpen Julie Vanloo, Laure Résimont, Ine Joris en Becky Massey naast een rechtstreekse plaats in de kwartfinales, die voorbehouden is voor de groepswinnaar. De tweede en derde van elke poule spelen eerst nog achtste finales. Bij de laatste zestien is de tegenstander van de Cats nog niet bekend.

Eerder op dit WK wonnen de Belgian Cats 3x3 hun groepswedstrijden tegen Egypte en Mongolië overtuigend. De Dominicaanse Republiek is het vijfde land in de groep, maar zij gaven in extremis nog forfait. Door dat forfait waren de Cats woensdag reeds zeker van minstens een stek in de zestiende finales.

De Belgian Lions kwalificeerden zich donderdag wel met een perfect rapport rechtstreeks voor de kwartfinales. In de groepsfase haalden ze het van Slovenië, Egypte, de VS en Oostenrijk. Ook hun tegenstander in de tweede ronde is nog niet bekend.