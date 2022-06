De zomervakantie blijft zoals ze is

Het Vlaamse onderwijs is (nog) niet toe aan een ingekorte zomervakantie, oordeelt het Vlaamse onderwijsveld.

De Vlaamse onderwijsraad (Vlor), met daarin vertegenwoordigers van de koepels, vakbonden, ouders en leerlingen, benadrukt in een langverwacht advies dat er geen draagvlak is om het schooljaar anders in te delen.

Vlaanderen zal de komende jaren dus niet dezelfde weg opgaan als Franstalig België. Daar wordt vanaf volgend schooljaar de zomervakantie met zo’n twee weken ingekort. Die weken worden gecompenseerd door een langere herfst- en krokusvakantie.

Volgens Ann Verreth, voorzitter van de Vlor, zijn er verschillende argumenten om nu niet in te grijpen. ‘De partners zijn er niet van overtuigd dat dit een effectieve maatregel is om leerverlies te compenseren of de gelijke onderwijskansen te verbeteren.’ Ook de aandacht voor welzijn in het onderwijs is een aandachtspunt, met name hoe ‘helemaal loskomen van school’ bij leerlingen, personeel, directeurs tijdens weekends en korte en lange vakanties beter gerespecteerd kan worden.

De belangrijkste boodschap vanuit de Vlor aan de huidige en de volgende minister(s) van Onderwijs: ga niet overhaast te werk en laat deze discussie altijd onderdeel zijn van een globaal beleid. Volgens de onderwijspartners is het wel zaak om alle ogen op Franstalig België te richten. ‘Het is zaak van dat goed te monitoren en er lessen uit te trekken’, aldus Verreth.

Hoewel het advies langverwacht was, is de uitkomst niet verrassend. Dit jaar organiseerden verschillende partners zelf bevragingen om hun achterban te peilen. Het GO!, gemeenschapsonderwijs, is pro herindeling. Bij de ouders was het fiftyfifty en bij verschillende vakbonden, de scholieren en OVSG werd al duidelijk dat er weinig animo was.

Het advies is een meevaller voor Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Die had in het verleden al laten merken dat hij weinig zin had om in te grijpen in de organisatie van het schooljaar. De verkorte zomervakantie was ook niet opgenomen in het beleidsplan van de minister.