Wat eten we volgende week? De beste picknickhapjes, met beeldige sangria

Wat is er mooier: de vakantie zelf, of de laatste dagen voor de vakantie, als je nog in de buurt moet blijven om wat dingen af te ronden en de trager wordende dagen zich perfect lenen voor picknick na picknick? In het park, in een ongewoon lege refter, op een gestolen namiddag aan zee: als de samenhorigheid het gebrek aan comfort overstemt, dan noemen we het een picknick. Smakelijk!

MAANDAG

Broodje garnaal

Deze luxepistolet met roze garnalen roept de sfeer op van vissersstadjes in New England, waar je lobster rolls kunt kopen, en van uitnodigende fjorden aan de Oostzeekust. Kortom, een broodjesmaaltijd die al niets meer met het kantoorleven te maken heeft.

DINSDAG

Hummus met verbeelding

Hummus eten we meestal als hapje vooraf, maar op dagen dat eten vooral licht en leuk moet zijn, kun je er moeiteloos een fijne hoofdmaaltijd van maken: spreid de hummus uit over een schaal, schik er mooie groenten op – fris en knapperig in de zomer, stevig geroosterd in de winter – werk af met kruiden en olijfolie, zorg voor knapperig brood. Feta, gekookte eieren of falafelballetjes erbij en kijk, je hebt eten waaraan iets te beleven valt.

WOENSDAG

Venkel herontdekken

Dit is al jaren een van mijn favoriete gerechten om mee te nemen naar een tuinfeest of picknick. Doordat de venkel gemarineerd is, kan ze goed tegen wat warmte en transport – en heeft ze bewezen potentieel om venkelhaters te bekeren. Probeer het!

DONDERDAG

Kleine geste

Heb je vóór de vakantie nog een leraar, een collega of een andere reddende engel te bedanken? Deze koekjes helpen je daarbij: ze zijn leuk om te maken en hebben een schattige charme die zelfs de meest op de proef gestelde secretariaatsmedewerker opnieuw van je goede bedoelingen zal overtuigen.

VRIJDAG

Moestuinsmaken

Geroosterde courgettes, noten, bulgur en munt: wat een droomcombo voor een vegan hoofdgerecht. Heb je toch nog versterking nodig om sceptici te overtuigen, dan kunnen lookbroodjes een innemende sidekick zijn.

ZATERDAG

De show stelen met sangria

Een elegant drankje uit een thermos schenken: het doet een klein beetje pijn aan de ogen, maar deze sangria moet echt ijskoud op de picknick arriveren – en is zó mooi dat ze zelfs van een plastic bekertje een juweel maakt.

ZONDAG

Kersentijd

Picknick op de stoep vanavond! Met zelfgemaakt kersenijs. We gebruiken een recept voor sherbet, dat romiger is dan sorbet, maar waarvoor je geen ijsmachine nodig hebt.

Ben je op je hoede voor etenswaren die snel bederven op een zomerse picknick? Houd dan voor ogen dat zuur alles veiliger maakt. Een pastasalade zonder dressing kan inderdaad ontaarden in een feestje voor bacteriën, maar als diezelfde salade royaal is aangemaakt met vinaigrette, dan maken ziektekiemen weinig kans. Andere smakelijk zure hapjes: tomaten(bereidingen), tapenades, en gepekelde of gemarineerde groenten, olijven en fetakaas.