Elektrische wagen van Chinees luxemerk Nio stort drie verdiepingen naar beneden: twee doden

Een elektrische wagen van het Chinese merk Nio is bij de fabrikant om onverklaarbare redenen van de derde verdieping naar beneden gestort. De twee inzittenden kwamen daarbij om het leven.

De Chinese autobouwer Nio is in het land van Xi Jinping de grote concurrent van Tesla. Een elektrische Nio-auto is een toegangsticket tot een select en begeerlijk clubje. Dat twee werknemers op brute wijze om het leven kwamen bij een spectaculair ongeluk in het hoofdkantoor in Shanghai, is dus zeer slechte reclame voor het bedrijf. Bovendien riep Nio nog meer onheil over zich af met een gevoelloos persbericht.

Wat er precies is gebeurd, is nog altijd onduidelijk, maar zeker is dat een splinternieuw ET5-model woensdagavond van de derde verdieping naar beneden is gestort. Twee inzittende werknemers, die de wagen moesten testen, kwamen daarbij om het leven. Het bedrijf uitte zijn medeleven en beloofde steun aan de getroffen gezinnen van de werknemers, maar in hetzelfde statement staat ook te lezen dat ze ‘kunnen bevestigen dat het gaat om een ongeluk (dat niet veroorzaakt werd door het voertuig).’

Die bijzin lokte woedende commentaren uit bij Chinese gebruikers van de sociale netwerksite Weibo. Gevoelloos en koud, vonden zij. Nio paste zijn publieke verklaring aan en zette de bijzin tussen haakjes, schrijft BBC News. Het is allicht een poging om tactvoller over te komen.