Een beetje fout is vaak ook heel erg lekker. Of dat gaat in elk geval op voor deze sangria met zoete, witte vermout. Niet verder vertellen, maar dit drankje is ook ideaal om een fles rosé van mindere kwaliteit alsnog te laten schitteren. Vergeet ook niet het fruit mee op te eten, want dat is door al dat zwemmen in de wijn veranderd in heerlijk snoepgoed.