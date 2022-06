Fiscus heeft vertraging met verzending papieren aangiftes

De deadline voor de papieren aangifte loopt donderdag af, maar heel wat belastingplichtigen die de aangifte nog op papier invullen, hebben die nog niet in de bus gekregen. ‘Je krijgt sowieso een maand na ontvangst’, stelt Financiën gerust.

Voor wie zijn belastingaangifte nog op papier invult, nadert de deadline met rasse schreden. Volgende week donderdag 30 juni moet de aangifte ingediend zijn. Wie zijn aangifte elektronisch indient, heeft nog tijd tot 15 juli.

Maar De Standaard kreeg bericht dat verschillende belastingplichtigen nog geen papieren aangifte in de bus kregen. ‘Door onvoorziene omstandigheden bij Bpost en de massale verzending van voorstellen van vereenvoudigde aangifte loopt de verzending van papieren belastingaangiftes vertraging op’, geeft de fiscus toe.

Elektronische brievenbus

De fiscus heeft dit jaar ‘alle’ voorstellen van vereenvoudigde aangifte – de zogenoemde vooraf ingevulde aangifte – op papier verstuurd om een ander euvel te verhelpen, ook voor hen die de voorbije jaren al voor de elektronische versie kozen. In coronajaar 2021 hadden heel wat mensen de eBox – de elektronische brievenbus van de overheid – geactiveerd om informatie en documenten te ontvangen over de gezondheidssituatie. Daardoor werd die ebox automatisch ook geactiveerd voor alle documenten van de fiscus, inclusief de belastingaangifte. Maar velen weten dat niet. Daarom werd besloten om alle voorstellen van de vereenvoudigde aangifte per post te verzenden. Die verzending zou wel helemaal achter de rug zijn.

Maar ondertussen schort het her en der wel nog bij de verzending van de gewone papieren belastingaangiftes. Door die vertraging wordt iedereen getroffen die onlangs telefonisch nog een papieren aangifte heeft gevraagd en alle koppels waarvan slechts één van beide belastingplichtigen de eBox heeft geactiveerd. ‘In dat geval kan het nog enkele dagen duren vooraleer uw aangifte wordt verzonden’, laat de fiscus weten. Hoeveel aangiftes vertraging hebben, kan de fiscus niet zeggen.

Wie zijn voorstel van vereenvoudige aangifte of papieren belastingaangifte na juni kreeg, heeft sowieso een maand na de ontvangst van het document om te reageren of de belastingaangifte in te dienen.