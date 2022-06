Amerikaans Hooggerechtshof draait Roe v. Wade officieel terug en zet deur naar regionaal abortusverbod open

Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft het historische arrest ‘Roe v. Wade’ ongedaan gemaakt. Dat arrest legde het recht op abortus in de VS vast. Staten zijn opnieuw vrij om hun eigen regels op te leggen over abortus. Conservatieve staten kunnen legale abortus zo praktisch onmogelijk maken.

Wat door heel wat Amerikanen gevreesd werd, is vrijdag gebeurd: het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft het historische arrest Roe v. Wade uit 1973 ongedaan gemaakt. Het conceptarrest daartoe lekte begin mei uit bij Politico. Democratische politici reageerden furieus op de plannen. Het recht op abortus beschouwen zij als een verworvenheid. Daar is het Hooggerechtshof, waar conservatieve rechter sinds Trumps termijn als president de meerderheid uitmaken, het niet mee eens.

Zes van de negen rechters oordeelden dat een verbod op abortus na 15 weken in Missisippi de grondwet niet schendt. Dat is in strijd met de ­garantie die Roe v. Wade biedt dat vrouwen een abortus moeten kunnen verkrijgen tot het ­moment dat een foetus levensvatbaar is, omstreeks 23 weken. De opperrechters stellen echter dat de Amerikaanse grondwet niet toepasbaar is op het recht op abortus en maken dus komaf met Roe v. Wade.

De wet uit Mississippi is een voorbeeld van de talloze juridische initiatieven waarmee conservatieve actiegroepen, gesteund door Republikeinse politici, het recht op abortus strate­gisch proberen terug te dringen. Zij hebben lang het moment afgewacht waarop Roe v. Wade opnieuw beoordeeld kon worden door een Hooggerechtshof dat hen gunstig gezind is.

